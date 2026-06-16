Non un momento semplice per Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina, adesso in America per le vacanze, è rimasto vittima di un furto nella propria abitazione a Firenze, nel quartiere di Campo di Marte.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social FOTO – Linguaccia e faccine da clown: Moise Kean risponde ai ladri?
social
FOTO – Linguaccia e faccine da clown: Moise Kean risponde ai ladri?
Moise Kean ha postato una foto in macchina mentre fa una linguaccia verso la telecamera, risposta ai malviventi?
Una refurtiva di un valore pari a 300 mila euro, tra gioielli e orologi. Mentre le forze dell'ordine aspettano il rientro della punta per concludere l'indagine, Moise Kean ha postato una foto in macchina mentre fa una linguaccia verso la telecamera.
In alto l'emoticon della faccina che piange e di quella da clown, che tanto sa di risposta ai malviventi. Ecco lo scatto:
© RIPRODUZIONE RISERVATA