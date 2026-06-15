Ladri in casa di Kean. Bottino da centinaia di migliaia di euro

Kean si trova all'estero e verrà sentito soltanto al suo rientro. I ladri si sono appropriati di orologi di lusso e altri beni

Ladri a casa di Moise Kean, questo quanto raccontano i colleghi della Rai riguardo ad un brutto episodio di questa mattina con sfortunato protagonista il calciatore viola e la sua abitazione a Campo di Marte. Approfittando dell'assenza del calciatore, attualmente all'estero, i malviventi sarebbero riusciti a introdursi passando dal retro dello stabile, per poi individuare e sottrarre diversi orologi di lusso. Secondo una prima stima provvisoria, il valore del bottino potrebbe avvicinarsi ai 300mila euro , ma la quantificazione precisa avverrà solo al rientro del giocatore, quando sarà sentito dagli inquirenti per la ricognizione ufficiale dei beni mancanti.

I carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche hanno già effettuato i rilievi all'interno dell'immobile, lo stesso in cui in passato aveva vissuto l'ex difensore viola Nikola Milenković, alla ricerca di elementi utili alle indagini. Per ricostruire la dinamica del colpo e identificare i responsabili, i militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, fondamentali per tracciare i movimenti dei ladri prima e dopo l'effrazione. L'obiettivo degli investigatori è ora capire chi abbia organizzato il furto e se i malviventi avessero informazioni mirate sulla presenza di oggetti di così grande valore.