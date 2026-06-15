Ladri a casa di Moise Kean, questo quanto raccontano i colleghi della Rai riguardo ad un brutto episodio di questa mattina con sfortunato protagonista il calciatore viola e la sua abitazione a Campo di Marte. Approfittando dell'assenza del calciatore, attualmente all'estero, i malviventi sarebbero riusciti a introdursi passando dal retro dello stabile, per poi individuare e sottrarre diversi orologi di lusso. Secondo una prima stima provvisoria, il valore del bottino potrebbe avvicinarsi ai 300mila euro, ma la quantificazione precisa avverrà solo al rientro del giocatore, quando sarà sentito dagli inquirenti per la ricognizione ufficiale dei beni mancanti.
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Ladri in casa di Kean. Bottino da centinaia di migliaia di euro
Kean si trova all'estero e verrà sentito soltanto al suo rientro. I ladri si sono appropriati di orologi di lusso e altri beni
I carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche hanno già effettuato i rilievi all'interno dell'immobile, lo stesso in cui in passato aveva vissuto l'ex difensore viola Nikola Milenković, alla ricerca di elementi utili alle indagini. Per ricostruire la dinamica del colpo e identificare i responsabili, i militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, fondamentali per tracciare i movimenti dei ladri prima e dopo l'effrazione. L'obiettivo degli investigatori è ora capire chi abbia organizzato il furto e se i malviventi avessero informazioni mirate sulla presenza di oggetti di così grande valore.
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