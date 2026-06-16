Sky Sport: “Domani incontro Paratici-Lucci per Kean. Le sensazioni sul futuro”

Domani l'incontro tra la Fiorentina e gli agenti del calciatore per capire il futuro dell'attaccante viola

Sarà domani il primo incontro tra Fabio Paratici e gli agenti di Moise Kean per discutere del futuro dell'attaccante viola. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina getterà le basi per capire quali saranno le prospettive della punta in vista della prossima stagione.