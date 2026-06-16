Sarà domani il primo incontro tra Fabio Paratici e gli agenti di Moise Kean per discutere del futuro dell'attaccante viola. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina getterà le basi per capire quali saranno le prospettive della punta in vista della prossima stagione.
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Sky Sport: “Domani incontro Paratici-Lucci per Kean. Le sensazioni sul futuro”
Domani l'incontro tra la Fiorentina e gli agenti del calciatore per capire il futuro dell'attaccante viola
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Al momento, le sensazioni sono positive. Moise Kean, infatti, non sembrerebbe avere alcuna intenzione di lasciare Firenze, confermando la propria fiducia nel progetto guidato da Giuseppe Commisso e Fabio Paratici. Nel corso dell'incontro di domani emergerà anche la posizione definitiva del club e le strategie da adottare in vista del futuro.
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