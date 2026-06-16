Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, tra i profili seguiti dalla Fiorentina c'è anche quello di Benjamin Dominguez. L'esterno del Bologna, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative, conclusa con 3 assist in 20 presenze, resta un giocatore ritenuto interessante in ottica mercato. (Paratici lo voleva al Tottenham)
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Paratici lo voleva al Tottenham e non si arrende: la Fiorentina torna su Dominguez
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, tra i profili seguiti dalla Fiorentina c'è anche quello di Benjamin Dominguez
Sul calciatore non c'è soltanto l'interesse del club viola. In Italia anche il Cagliari starebbe monitorando la situazione, mentre all'estero diversi club spagnoli continuano a seguire con attenzione il suo percorso, convinti delle qualità mostrate in passato.
Dominguez avrebbe il desiderio di rilanciarsi dopo un'annata complicata, ma il Bologna mantiene una posizione di forza nella trattativa. Il contratto in scadenza nel 2029 garantisce infatti ai rossoblù un ampio margine decisionale sul futuro dell'argentino.
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