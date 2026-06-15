Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Rubino pronto a ripartire in prestito. Una squadra di B sul talento viola

calciomercato

Rubino pronto a ripartire in prestito. Una squadra di B sul talento viola

Rubino pronto a ripartire in prestito. Una squadra di B sul talento viola - immagine 1
Il giovanissimo talento viola Tommaso Rubino può ripartire in prestio dopo l'esperienza alla Carrarese in B
Redazione VN

Il Vicenza è alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto offensivo e ha messo gli occhi su Tommaso Rubino, trequartista classe 2006 di proprietà della Fiorentina. Il giovane talento si è messo in mostra prima con la Primavera viola e successivamente nel campionato di Serie B, attirando l'attenzione del club biancorosso che segue con interesse il suo profilo per il prossimo calciomercato.

Nell'ultima stagione, Rubino ha giocato in prestito alla Carrarese, collezionando 26 presenze, due reti e oltre mille minuti in campo. Questa esperienza tra i professionisti ha favorito notevolmente il suo processo di crescita, spingendo la Fiorentina a valutare un nuovo prestito come la soluzione più probabile per il suo futuro immediato. Ne scrive il portale specializzato biancorossi.net.

Leggi anche
VN – Kean, futuro viola da definire: fissato l’incontro con gli agenti
Rimettere le frecce nell’arco di Grosso: come costruire dal basso il suo 4-3-3

© RIPRODUZIONE RISERVATA