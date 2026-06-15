Rubino pronto a ripartire in prestito. Una squadra di B sul talento viola

Il Vicenza è alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto offensivo e ha messo gli occhi su Tommaso Rubino, trequartista classe 2006 di proprietà della Fiorentina. Il giovane talento si è messo in mostra prima con la Primavera viola e successivamente nel campionato di Serie B, attirando l'attenzione del club biancorosso che segue con interesse il suo profilo per il prossimo calciomercato.