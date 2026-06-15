Il Vicenza è alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto offensivo e ha messo gli occhi su Tommaso Rubino, trequartista classe 2006 di proprietà della Fiorentina. Il giovane talento si è messo in mostra prima con la Primavera viola e successivamente nel campionato di Serie B, attirando l'attenzione del club biancorosso che segue con interesse il suo profilo per il prossimo calciomercato.
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Rubino pronto a ripartire in prestito. Una squadra di B sul talento viola
Il giovanissimo talento viola Tommaso Rubino può ripartire in prestio dopo l'esperienza alla Carrarese in B
Nell'ultima stagione, Rubino ha giocato in prestito alla Carrarese, collezionando 26 presenze, due reti e oltre mille minuti in campo. Questa esperienza tra i professionisti ha favorito notevolmente il suo processo di crescita, spingendo la Fiorentina a valutare un nuovo prestito come la soluzione più probabile per il suo futuro immediato. Ne scrive il portale specializzato biancorossi.net.
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