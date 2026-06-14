VN – Kean, futuro viola da definire: fissato l’incontro con gli agenti

Nei prossimi giorni è in programma un primo confronto tra la Fiorentina e gli agenti di Moise Kean: obiettivo definire insieme il futuro

Il futuro di Moise Kean sarà ancora alla Fiorentina? Dopo una stagione complicata sul piano fisico e mentale, il centravanti si sta godendo un periodo di riposo: la tibia è completamente guarita. Degli scenari sul futuro ne hanno scritto molto anche i giornali, interessati ad approfondire anche le idee del neo tecnico Grosso sulla permanenza in rosa dell'attaccante azzurro. Le discussioni sul suo futuro sono pronte a entrare nel vivo.