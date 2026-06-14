Il futuro di Moise Kean sarà ancora alla Fiorentina? Dopo una stagione complicata sul piano fisico e mentale, il centravanti si sta godendo un periodo di riposo: la tibia è completamente guarita. Degli scenari sul futuro ne hanno scritto molto anche i giornali, interessati ad approfondire anche le idee del neo tecnico Grosso sulla permanenza in rosa dell'attaccante azzurro. Le discussioni sul suo futuro sono pronte a entrare nel vivo.
il summit
VN – Kean, futuro viola da definire: fissato l’incontro con gli agenti
Summit in vista—
Come appreso dalla nostra redazione, infatti, nei prossimi giorni è in programma un primo incontro tra Alessandro Lucci, agente del calciatore, e la società viola. Kean ha già fatto sapere di trovarsi bene a Firenze e di non avere alcuna intenzione di partire a tutti i costi. Tuttavia, davanti a una proposta importante per tutte le parti coinvolte, il discorso potrebbe riaprirsi.
Paratici si confronterà a lungo con Fabio Grosso prima del summit con gli agenti del giocatore. I due conoscono bene Kean fin dai tempi della Primavera della Juventus, quando l'attuale tecnico viola ne intuì il grande potenziale. Grosso darà il proprio parere tecnico, mentre il Ds definirà la linea del club. Superato il periodo (fino al 15 luglio) della clausola rescissoria da 62 milioni, la decisione finale spetterà alla Fiorentina. Il giocatore ha un ricco contratto da 4,5 milioni netti fino al 2029, in assenza di offerte di alto profilo Kean sarebbe felice di restare al centro dell'attacco viola.
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