Gli acciaccati riprenderanno a lavorare già oggi per smaltire i problemi fisici
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Fabio Grosso ha concesso qualche giorno di riposo ai suoi giocatori dopo la vittoria di venerdì sera in Coppa Italia contro il Benevento. La squadra tornerà ad allenarsi domani per preparare l’incontro di campionato con la Roma di Gian Piero Gasperini in programma lunedì 24 allo stadio Olimpico.
Gli acciaccati riprenderanno a lavorare già oggi per smaltire i problemi fisici: in particolare Arthur Atta e Joao Mario, le cui condizioni sono da valutare, ma che fin da subito non hanno destato grosse perplessità in casa viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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