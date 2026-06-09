CorSport: “Futuro Sohm, cambia tutto! Tedesco fa un piacere a Paratici?”

Sohm

Nel corso della seconda parte della stagione, Sohm ha trovato spazio con continuità ma senza riuscire a imporsi definitivamente. Utilizzato da Vincenzo Italiano sia da mezzala sia da trequartista, ha garantito equilibrio e duttilità senza però incidere in termini di gol o assist. Per questo il Bologna ritiene elevata la cifra concordata a gennaio e potrebbe tentare di rinegoziare l'accordo con la Fiorentina, chiedendo uno sconto o un nuovo prestito con condizioni più favorevoli.