A distanza di sei mesi dallo scambio di destinazioni tra Giovanni Fabbian e Simon Sohm, il futuro del centrocampista svizzero resta tutto da definire. Fabbian è stato già riscattato dalla Fiorentina dopo la salvezza matematica, mentre il Bologna al momento non sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro per Sohm. Una situazione che potrebbe però cambiare con l'arrivo sulla panchina rossoblù di Domenico Tedesco.
Corriere dello Sport
CorSport: “Futuro Sohm, cambia tutto! Tedesco fa un piacere a Paratici?”
Sohm—
Nel corso della seconda parte della stagione, Sohm ha trovato spazio con continuità ma senza riuscire a imporsi definitivamente. Utilizzato da Vincenzo Italiano sia da mezzala sia da trequartista, ha garantito equilibrio e duttilità senza però incidere in termini di gol o assist. Per questo il Bologna ritiene elevata la cifra concordata a gennaio e potrebbe tentare di rinegoziare l'accordo con la Fiorentina, chiedendo uno sconto o un nuovo prestito con condizioni più favorevoli.
Cambia tutto—
Molto dipenderà dalle valutazioni del nuovo tecnico rossoblù. Tedesco dovrà decidere se puntare su Sohm all'interno del proprio progetto tecnico, sfruttandone la versatilità sia nel 4-2-3-1 sia nel 4-3-3. Solo in caso di parere positivo il Bologna aprirà una trattativa con la Fiorentina per cercare di trattenere il centrocampista, con la volontà dell'allenatore destinata a pesare più di qualsiasi aspetto economico. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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