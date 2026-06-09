Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Futuro Sohm, cambia tutto! Tedesco fa un piacere a Paratici?”

Corriere dello Sport

CorSport: “Futuro Sohm, cambia tutto! Tedesco fa un piacere a Paratici?”

Sohm Bologna grafica
Nel corso della seconda parte della stagione, Sohm ha trovato spazio con continuità ma senza riuscire a imporsi definitivamente
Redazione VN

A distanza di sei mesi dallo scambio di destinazioni tra Giovanni Fabbian e Simon Sohm, il futuro del centrocampista svizzero resta tutto da definire. Fabbian è stato già riscattato dalla Fiorentina dopo la salvezza matematica, mentre il Bologna al momento non sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro per Sohm. Una situazione che potrebbe però cambiare con l'arrivo sulla panchina rossoblù di Domenico Tedesco.

Sohm

—  

Nel corso della seconda parte della stagione, Sohm ha trovato spazio con continuità ma senza riuscire a imporsi definitivamente. Utilizzato da Vincenzo Italiano sia da mezzala sia da trequartista, ha garantito equilibrio e duttilità senza però incidere in termini di gol o assist. Per questo il Bologna ritiene elevata la cifra concordata a gennaio e potrebbe tentare di rinegoziare l'accordo con la Fiorentina, chiedendo uno sconto o un nuovo prestito con condizioni più favorevoli.

Cambia tutto

—  

Molto dipenderà dalle valutazioni del nuovo tecnico rossoblù. Tedesco dovrà decidere se puntare su Sohm all'interno del proprio progetto tecnico, sfruttandone la versatilità sia nel 4-2-3-1 sia nel 4-3-3. Solo in caso di parere positivo il Bologna aprirà una trattativa con la Fiorentina per cercare di trattenere il centrocampista, con la volontà dell'allenatore destinata a pesare più di qualsiasi aspetto economico. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Leggi anche
Tuttosport: “Fiorentina su Miretti, ma c’è da convincere Spalletti. Il prezzo”
Gazzetta: “Contatti Grosso-Paratici per il mercato. Il primo nome per la difesa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA