La Fiorentina cerca contro l’Atalanta una vittoria per interrompere un digiuno casalingo in campionato lungo 199 giorni. L’ultimo successo al Franchi risale al 13 aprile scorso: 1-0 alla Lazio, allora allenata proprio da Sarri, grazie al gol di Gosens alla mezz’ora. Un risultato fondamentale nella rimonta verso la salvezza, poi raggiunta attraverso alcuni pareggi, compreso quello interno contro il Genoa che diede la certezza matematica. Oggi i biancocelesti sono distanti 21 punti in classifica e i viola devono evitare che il tabù raggiunga quota duecento giorni.

In questo campionato il rendimento davanti al proprio pubblico è stato particolarmente negativo: un solo punto in quattro partite, ottenuto con l’1-1 contro il Napoli, e tre sconfitte contro Frosinone, Torino e Como. Un altro mancato successo, contro un’Atalanta rimaneggiata, aggraverebbe una situazione già preoccupante: un pareggio porterebbe appena a due i punti casalinghi, lasciando la squadra nelle zone basse della classifica. Il Franchi, un tempo una risorsa decisiva, deve tornare a incidere sul cammino della Fiorentina.

Nonostante i risultati e i disagi legati ai lavori allo stadio, che da oltre due anni hanno costretto la Fiesole a spostarsi sul lato opposto, la curva continuerà a sostenere la squadra per tutti i novanta minuti. Ai calciatori di Vanoli viene chiesto lo stesso senso di appartenenza mostrato dai tifosi, per evitare di rivivere le sofferenze della scorsa stagione. Invertire subito la rotta è indispensabile: nei cento anni di storia viola, il sostegno del Comunale prima e del Franchi poi ha spesso fornito la spinta decisiva per superare le difficoltà. Lo scrive il Corriere dello Sport.