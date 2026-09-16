La Fiorentina di Vanoli conquista la seconda vittoria consecutiva, dopo quella di Venezia, battendo 3-0 il Pisa e qualificandosi agli ottavi di Coppa Italia contro il Napoli. Un successo che rappresenta anche un segnale in vista della sfida di campionato di domenica al Franchi contro gli azzurri di Allegri. Soltanto nove giorni fa l’ambiente viola era sotto choc per le tre sconfitte consecutive e per l’esonero di Grosso: la rapida inversione di tendenza, quindi, non era affatto scontata.

Nonostante il controllo del gioco, nel primo tempo la Fiorentina fatica a rendersi pericolosa. Vanoli cambia sette giocatori di movimento rispetto a Venezia e propone un 4-3-3, ma il possesso lento e poco verticale favorisce le ripartenze del Pisa. Rao mette più volte in difficoltà João Mário e crea le occasioni migliori per gli ospiti. Al 40’, però, i viola passano al primo tiro verso la porta: Dragusin calcia da oltre trenta metri, Scuffet respinge male e Pellegrino firma il vantaggio, segnando il terzo gol consecutivo.

Nella ripresa sono i cambi di Vanoli a trasformare la Fiorentina. Il tecnico passa al 4-2-3-1 con Njie a destra, Gnonto a sinistra e Gonçalves alle spalle di Pellegrino. Dopo un tentativo dell’attaccante argentino respinto da Scuffet, Njie supera tre avversari e serve a Gnonto il pallone del 2-0. Nel recupero Gonçalves completa la vittoria con un preciso destro nell’angolo lontano, confermando la qualità delle alternative viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.