"Franco Mastantuono è finito giustamente nel mirino di critica"
Focus VN - "Siamo giovani": non può essere (solo) questo il problema
Il Corriere dello Sport commenta la situazione di Franco Mastantuono prendendo le sue difese dalle tante cretiche che sta ricevendo dopo Genova:
Sgombriamo subito il campo da possibili equivoci, e non sia un modo inteso per mettere le mani avanti: Franco Mastantuono è finito giustamente nel mirino di critica e tifosi della Fiorentina per la prestazione a Marassi, ma detto questo, stop. Criticato come i compagni sì, criticato di più perché si chiama Mastantuono e viene dal Real Madrid che l’anno scorso l’ha pagato decine di milioni per portarlo in Spagna no: sono colpe da fargli scontare?
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
E’ un errore prendersela con Vanoli. Le scelte sbagliate sono tutte di Paratici
Rassegna stampa
Repubblica: "Il Galatasaray vuole Oulai per gennaio. La risposta di Paratici"
Rassegna stampa
Sentite Gazzetta: "Mastantuono a Genova non doveva giocare". Il motivo
Rassegna stampa
Nazione: "Fiorentina, che affare vendere Kean. Ma Beto non doveva essere meglio?"
Rassegna stampa
CorFio si chiede: "Ma quali sono i titolari di questa Fiorentina?"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti