Il Corriere dello Sport commenta la situazione di Franco Mastantuono prendendo le sue difese dalle tante cretiche che sta ricevendo dopo Genova:

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ombriamo subito il campo da possibili equivoci, e non sia un modo inteso per mettere le mani avanti: Franco Mastantuono è finito giustamente nel mirino di critica e tifosi della Fiorentina per la prestazione a Marassi, ma detto questo, stop. Criticato come i compagni sì, criticato di più perché si chiama Mastantuono e viene dal Real Madrid che l’anno scorso l’ha pagato decine di milioni per portarlo in Spagna no: sono colpe da fargli scontare?