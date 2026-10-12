Domani allenamento completo
VIDEO - Andreazzoli: "Risultato giusto, ma potevamo aspettarci qualcosa di più"
Ieri la Fiorentina ha sostenuto una seduta di scarico. I ragazzi di Vanoli, delusi e amareggiati per il 2-1 rimediato a Genova, sono scesi in campo al Viola Park per alleggerirsi dalle fatiche accumulate a Marassi.
Oggi la squadra beneficerà di un giorno di pausa, così da recuperare definitivamente le energie, e riprenderà ad allenarsi domani a pieno regime, iniziando la preparazione della sfida di domenica prossima contro il Como.
C’è bisogno di un riscatto immediato: vincere contro la formazione di Fabregas sarebbe un segnale notevole. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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