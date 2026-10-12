Ieri la Fiorentina ha sostenuto una seduta di scarico. I ragazzi di Vanoli, delusi e amareggiati per il 2-1 rimediato a Genova, sono scesi in campo al Viola Park per alleggerirsi dalle fatiche accumulate a Marassi.

Oggi la squadra beneficerà di un giorno di pausa, così da recuperare definitivamente le energie, e riprenderà ad allenarsi domani a pieno regime, iniziando la preparazione della sfida di domenica prossima contro il Como.

C’è bisogno di un riscatto immediato: vincere contro la formazione di Fabregas sarebbe un segnale notevole. Lo scrive il Corriere dello Sport.