La difesa della Fiorentina ha incassato 15 gol nelle prime otto uscite stagionali, con De Gea capace di mantenere la porta inviolata soltanto contro il Pisa in Coppa Italia. In campionato le reti subite sono 14: peggio hanno fatto solo Venezia (16) e Monza (15). Il rendimento non sembra migliorato con Vanoli e le difficoltà, pur segnate da errori individuali come quelli di Ranieri a Marassi, coinvolgono l’intero reparto e la fase difensiva della squadra.

In estate Paratici aveva rafforzato la difesa con Dragusin, Jimenez, Viery, Valdepeñas e João Mário, tutti protagonisti di una o più sviste nelle prime giornate. Gli investimenti potrebbero raggiungere complessivamente 74 milioni di euro in caso di riscatti, ma i risultati finora sono negativi e non rispecchiano lo sforzo economico.

I viola hanno concesso 65 tiri, di cui 30 nello specchio, e subito 14 gol a fronte di 8,7 expected goals concessi, dunque circa 5,3 reti in più rispetto alle occasioni prodotte dagli avversari. Sul divario pesano gli errori dei singoli, ma anche quelli di posizionamento: a Genova la Fiorentina è apparsa nuovamente sfilacciata, rendendo troppo semplice il compito degli avversari nella fase di non possesso. Lo scrive il Corriere dello Sport.