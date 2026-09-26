Arthur Atta era stato uno dei colpi più attesi dell’estate viola. Per portarlo a Firenze, la Fiorentina ha investito 25 milioni di euro per il 70% del cartellino, prevedendo anche una quota sulla futura rivendita. Dopo due mesi e mezzo, però, il centrocampista francese non ha ancora mostrato con continuità le qualità che avevano acceso l’entusiasmo di Fabio Grosso e dei tifosi.

Sul suo rendimento ha pesato anche l’incertezza tattica. Grosso lo ha impiegato sia da mezzala sia da trequartista, cambiandogli posizione più volte tra amichevoli e prime giornate di campionato. Con l’arrivo di Paolo Vanoli, Atta ha trovato spazio da trequartista centrale nel 4-2-3-1, ma le prove contro Venezia e Napoli sono state ancora altalenanti, anche per una condizione fisica non ottimale.

La sosta offre al 22enne l’occasione di lavorare al Viola Park sulla forma e sull’intesa con i compagni. Vanoli potrà cercare la posizione migliore per sfruttarne la tecnica e la rapidità di pensiero, tenendolo vicino alla porta avversaria. Per Atta resta anche l’ambizione di conquistare la nazionale francese, ma il primo passo è diventare decisivo con la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.