La Fiorentina vuole rinforzare le fasce con un nuovo esterno offensivo. Il primo obiettivo era Ernest Poku, per il quale era stata preparata un’operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto da 20 milioni, ma l’olandese ha scelto il Besiktas allenato da Vincenzo Italiano.

Il nome tornato in primo piano è quello di Johan Bakayoko, attaccante belga classe 2003 del Lipsia e da tempo apprezzato da Fabio Paratici. Il giocatore sarebbe disponibile a trasferirsi in Italia, ma i tempi ristretti rendono la trattativa complicata e servirà una proposta particolarmente vantaggiosa per convincere il club tedesco.

L’alternativa è Jaden Philogene, esterno destro di 24 anni dell’Ipswich Town, che ha già manifestato la volontà di cambiare squadra. La valutazione del suo cartellino è di almeno 25 milioni, mentre l’ingaggio, vicino al milione netto a stagione compresi i bonus, sarebbe sostenibile. La dirigenza viola dovrà ora decidere su quale profilo puntare per completare l’attacco di Fabio Grosso. Lo scrive il Corriere dello Sport.