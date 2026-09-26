Vanoli attende ancora il primo gol di Beto
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Norberto Beto è stato protagonista della vittoria per 2-0 della Guinea-Bissau sul campo della Tanzania, nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa.
L’attaccante della Fiorentina ha servito a Franculino Djú l’assist per il gol che ha sbloccato la partita.
Il successo consente alla Guinea-Bissau di proseguire il proprio cammino nelle qualificazioni e dà a Beto un’altra occasione per mettersi in evidenza con la nazionale. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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