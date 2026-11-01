La difesa sarà la stessa vista contro l'Atalanta

Redazione VN
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Focus VN - Goncalves arranca: le condizioni per un riscatto ad oggi improbabile

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La Fiorentina ha iniziato ieri mattina al Viola Park la preparazione della trasferta contro il Sassuolo, studiando gli avversari e le contromisure tattiche. Restano indisponibili Luca Ranieri, impegnato nel recupero personalizzato dall’infortunio al nervo del piede, Arthur Atta, alle prese con un sovraccarico strutturale all’addome, e Marin Pongracic, fermo per una lesione mio-fasciale al capo lungo del bicipite femorale della coscia destra.

Oggi il programma prevede pranzo di squadra al centro sportivo, rifinitura e conferenza stampa di Paolo Vanoli, prima della partenza per Reggio Emilia. I viola cercano una vittoria in campionato che manca dall’11 settembre a Venezia e devono correggere soprattutto la fragilità difensiva: finora hanno incassato 21 gol, con una media di 2,33 a partita, segnandone soltanto 11.

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Confermato il 4-3-3: davanti a De Gea sono attesi Jimenez a destra, Dragusin e Viery centrali e Joao Mario a sinistra, verso una nuova opportunità dopo la buona prova di giovedì. A centrocampo Ndour e Brescianini dovrebbero affiancare il regista, con Fagioli e Oulai ancora in ballottaggio. In attacco Mastantuono e Njie sono favoriti per sostenere Pellegrino. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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