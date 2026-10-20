La Fiorentina punta sul talento di Franco Mastantuono, ma deve metterlo nelle condizioni di incidere senza consumarne le energie nei continui ripiegamenti sulla fascia. Il raddoppio del Como evidenzia il problema: l’argentino segue in ritardo Valle, libero di avanzare e crossare per Nico Paz. Per proteggerlo si potrebbe affidare la copertura laterale a un terzo centrocampista oppure provarlo alle spalle del centravanti. Suscita dubbi anche la sua sostituzione con Brescianini a metà ripresa, quando i viola erano sotto di due gol e rinunciavano così al proprio capocannoniere.

Alle difficoltà offensive si aggiungono quelle individuali e collettive della difesa, battuta troppo facilmente e particolarmente fragile sui palloni aerei. Contro il Como gli avversari hanno prevalso ripetutamente di testa, come sul gol di Paz tra Pongracic e Viery. Neppure l’arrivo di Dragusin, alto 191 centimetri, ha finora risolto il problema già emerso nella scorsa stagione sui corner. Pesano inoltre l’errore di Ranieri a Genova, quello di Viery contro Liberali e l’assenza di continuità nelle scelte: Joao Mario resta in panchina, mentre Valdepeñas e Dodô entrano ed escono dalle formazioni. Il bilancio è di 17 reti subite.

Il calendario impone una reazione immediata: domenica trasferta contro l’Inter, miglior attacco con 21 gol, poi Atalanta il giovedì successivo, Sassuolo a Reggio Emilia lunedì 2 novembre e Juventus al Franchi domenica 8. La Fiorentina è penultima con quattro punti in sette giornate e i primi fischi riflettono soprattutto il timore di rivivere la stagione precedente, più che il giudizio sulla prestazione contro il Como. Il confronto preoccupa: l’anno scorso, dopo otto giornate, i punti erano quattro, con sette gol segnati e dodici subiti. Lo scrive il Corriere dello Sport.