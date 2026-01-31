CorSpor: “I viola hanno chiesto un difensore ‘last minute’ alla Juventus”

Il Corriere dello Sport scrive oggi del mercato in entrata della Fiorentina. I viola necessitano di un difensore, ed avrebbero chiesto alla Juventus Daniele Rugani. Il tempo stringe, infatti, e la Fiorentina deve assicurarsi un difensore nuovo di pacca per completare il reparto arretrato. Ieri sera la società viola ha imboccato una strada nuova chiedendo alla Juventus il prestito di Daniele Rugani. La formula dovrebbe prevedere l’obbligo di riscatto a fine stagione. Una mossa necessaria dopo l’addio alle speranze di poter arrivare a Diogo Leite, entrato in orbita Lazio. Anche la pista Disasi (Chelsea) ha perso forza negli ultimi due giorni, da qui la decisione di aprire una trattativa con i bianconeri per il trentunenne difensore toscano.