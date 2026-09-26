La Fiorentina cerca ancora certezze sulla fascia sinistra. A destra Vanoli sembra aver scelto Jimenez davanti a João Mário e Dodô; sull’altro lato prosegue invece l’inserimento di David Valdepeñas, arrivato dal Real Madrid con appena 78 minuti di esperienza in prima squadra.

Scelto da Grosso come titolare sulla sinistra dopo l’esordio a Roma, lo spagnolo aveva convinto in Coppa Italia contro il Benevento. Nelle partite successive sono emerse alcune difficoltà difensive, compresa la disattenzione da cui è nato il gol decisivo del Torino.

Vanoli ha così cominciato ad alternarlo con Viery, adattato sulla fascia. Contro il Napoli l’ingresso di Valdepeñas al posto del brasiliano ha dato nuova spinta alla squadra prima del pareggio firmato da Jimenez. Il giovane spagnolo ha ancora tempo per conquistarsi il ruolo, mentre la Fiorentina potrebbe tornare sul mercato a gennaio se l’esigenza di un terzino sinistro dovesse persistere. Lo scrive il Corriere Fiorentino.