Arthur Atta, Christ Inao Oulai e Nicolò Fagioli, insieme a Mastantuono, rappresentavano i simboli delle ambizioni estive della Fiorentina. Il centrocampo costruito da Paratici prometteva talento, qualità e forza fisica, ma infortuni, difficoltà tattiche e percorsi di maturazione hanno impedito al terzetto di esprimersi insieme. Contro l’Atalanta Vanoli ha confermato per la seconda partita consecutiva Ndour, Fagioli e Brescianini, sostituendo poi l’ex Juventus all’intervallo per ragioni definite tattiche. I numeri di Fagioli raccontano una prova negativa: 34 passaggi riusciti su 38, uno solo chiave, sette palloni persi, nessun duello vinto su tre, tre dribbling subiti e zero intercetti o contributi difensivi.

Di segno opposto l’impatto di Oulai, rimasto inutilizzato contro Como e Inter e considerato dal tecnico ancora da preparare alle esigenze del campionato. Nei suoi 45 minuti l’ivoriano ha completato 18 passaggi su 20, vinto due duelli su quattro, recuperato tre palloni e registrato quattro contributi difensivi e un intercetto, senza subire dribbling. Una prestazione che lo candida a partire titolare lunedì contro il Sassuolo, lasciando aperto il dubbio sulla convivenza con Fagioli o sulla sostituzione dell’azzurro. Finora i due hanno condiviso il campo per appena 80 minuti: due spezzoni con Grosso e 45 minuti a Genova con Vanoli.

Per valorizzare tutto il potenziale della mediana servirà anche recuperare Atta, assente dalla partita contro il Napoli del 20 settembre. Il francese sta migliorando, ma Vanoli ha ribadito di volerlo utilizzare soltanto quando sarà al 100%. L’obiettivo, da valutare con cautela, è la sfida contro la Juventus, che potrebbe consentirgli di tornare almeno in panchina e avvicinare finalmente la Fiorentina al centrocampo immaginato in estate. Lo scrive il Corriere Fiorentino.