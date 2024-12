CorFio: “Un messaggio sul maxischermo e poi in campo”. Così ha chiesto Bove

Non sarà, e non potrebbe essere, una partita come le altre. E non perché sarebbe un derby o perché vale comunque la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Fiorentina-Empoli - si legge sul Corriere Fiorentino - è soprattutto la prima partita dopo il dramma per fortuna soltanto sfiorato di domenica scorsa. Nello stesso stadio, il Franchi, e su quello stesso prato dove soltanto tre giorni fa Edoardo Bove si è accasciato facendo piombare una città intera (e non solo) in un terribile incubo. Quello che è successo dopo, per fortuna, si sa.