La Fiorentina di Vanoli subisce tantissimo
Fiorentina, ci hai tolto anche la rabbia... Il prossimo allenatore dovrà essere un top
La Fiorentina ha un solo punto in più rispetto alla scorsa stagione e numeri difensivi persino peggiori: 17 gol subiti in sette giornate, una media di 2,43 a partita, che proiettata sull’intero campionato porterebbe a circa 92 reti incassate. Un ritmo incompatibile con la permanenza in Serie A nella storia moderna del torneo. L’obiettivo dichiarato da Vanoli resta far crescere un gruppo giovane e rinnovato, ma senza una svolta il rischio è ritrovarsi nuovamente nella lotta salvezza. Dopo cinque partite alla guida dei viola, comprese le coppe, i segnali positivi mostrati contro Venezia e Napoli hanno lasciato spazio a nuove difficoltà.
Le responsabilità coinvolgono Vanoli, già difensore e consulente della fase difensiva nello staff di Conte, ma anche la società: i cinque rinforzi estivi del reparto valgono potenzialmente 70 milioni, tra i 34 investiti per Dragusin e Viery, gli 8 per Valdepeñas, il milione più 9 di riscatto per Joao Mario e il prestito di Jimenez con diritto di riscatto a 20 milioni. Quasi tutti appaiono in affanno, compreso Dragusin, giudicato negativamente in almeno cinque delle sette presenze. Nel confronto riportato con i cinque principali campionati europei, soltanto quattro squadre hanno una media di reti subite peggiore: Borussia Mönchengladbach (3,33), Union Berlino (2,83), Racing Santander (circa 2,7) ed Eintracht (2,66). Auxerre e Crystal Palace hanno invece incassato gli stessi 17 gol dei viola.
Anche De Gea sta incidendo negativamente: ha subito 17 reti su 38 tiri nello specchio, circa il 45% delle conclusioni affrontate. Il dato collettivo evidenzia inoltre 17 gol incassati a fronte di 9,7 expected goals concessi, mentre il Frosinone, per confronto, ne ha subiti appena 9 contro 15,6 xG passivi. Serve dunque un miglioramento dell’intera squadra nel proteggere la difesa, con interventi immediati per fermare l’emorragia già dalla trasferta di domenica a San Siro contro l’Inter. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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