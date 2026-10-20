La Fiorentina ha un solo punto in più rispetto alla scorsa stagione e numeri difensivi persino peggiori: 17 gol subiti in sette giornate, una media di 2,43 a partita, che proiettata sull’intero campionato porterebbe a circa 92 reti incassate. Un ritmo incompatibile con la permanenza in Serie A nella storia moderna del torneo. L’obiettivo dichiarato da Vanoli resta far crescere un gruppo giovane e rinnovato, ma senza una svolta il rischio è ritrovarsi nuovamente nella lotta salvezza. Dopo cinque partite alla guida dei viola, comprese le coppe, i segnali positivi mostrati contro Venezia e Napoli hanno lasciato spazio a nuove difficoltà.

Le responsabilità coinvolgono Vanoli, già difensore e consulente della fase difensiva nello staff di Conte, ma anche la società: i cinque rinforzi estivi del reparto valgono potenzialmente 70 milioni, tra i 34 investiti per Dragusin e Viery, gli 8 per Valdepeñas, il milione più 9 di riscatto per Joao Mario e il prestito di Jimenez con diritto di riscatto a 20 milioni. Quasi tutti appaiono in affanno, compreso Dragusin, giudicato negativamente in almeno cinque delle sette presenze. Nel confronto riportato con i cinque principali campionati europei, soltanto quattro squadre hanno una media di reti subite peggiore: Borussia Mönchengladbach (3,33), Union Berlino (2,83), Racing Santander (circa 2,7) ed Eintracht (2,66). Auxerre e Crystal Palace hanno invece incassato gli stessi 17 gol dei viola.

Anche De Gea sta incidendo negativamente: ha subito 17 reti su 38 tiri nello specchio, circa il 45% delle conclusioni affrontate. Il dato collettivo evidenzia inoltre 17 gol incassati a fronte di 9,7 expected goals concessi, mentre il Frosinone, per confronto, ne ha subiti appena 9 contro 15,6 xG passivi. Serve dunque un miglioramento dell’intera squadra nel proteggere la difesa, con interventi immediati per fermare l’emorragia già dalla trasferta di domenica a San Siro contro l’Inter. Lo scrive il Corriere Fiorentino.