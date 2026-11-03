Fagioli ancora il peggiore della Fiorentina
VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare
Il Corriere Fiorentino, attraverso la penna di David Guetta, ha riportato le pagelle della sfida contro il Sassuolo. Il peggiore della Fiorentina è stato Fagioli che si prende 4:
Disperso Altro caso che potrebbe appassionare chi non tifa Fiorentina. Da tre partite non si hanno più sue notizie, se non per i palloni persi. Eppure c’era nei suoi confronti un’attesa messianica.
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