Fagioli ancora il peggiore della Fiorentina

Redazione VN
REGGIO EMILIA STADIO MAPEI STADIUM SERIE A FIORENTINA VS SASSUOLO

VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare

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Il Corriere Fiorentino, attraverso la penna di David Guetta, ha riportato le pagelle della sfida contro il Sassuolo. Il peggiore della Fiorentina è stato Fagioli che si prende 4:

Disperso Altro caso che potrebbe appassionare chi non tifa Fiorentina. Da tre partite non si hanno più sue notizie, se non per i palloni persi. Eppure c’era nei suoi confronti un’attesa messianica.
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS ATALANTA

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