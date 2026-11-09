Mateo Pellegrino ha scelto la Juventus per segnare il suo primo gol di testa con la Fiorentina. Sul corner di Pedro Gonçalves, l’unico battuto dai viola nel primo tempo, l’argentino ha firmato l’1-0 e ha festeggiato sotto la Fiesole con la mitraglia alla Batistuta. Il richiamo è al gol con cui il Re Leone decise la sfida del 1998 contro i bianconeri, nella stagione in cui la squadra di Trapattoni si laureò campione d’inverno. Pellegrino aveva già punito la Juve di testa nell’aprile 2025, firmando il gol vittoria del Parma, e al Franchi ha contribuito anche al 2-1 con il lavoro di gestione del pallone da cui è partita l’azione.

Uno dei principali investimenti del mercato estivo di Paratici, Pellegrino è arrivato dal Parma per 22 milioni di euro più 2,5 di bonus, dopo essere stato cercato dalla stessa Juventus. Il suo acquisto ha preceduto la cessione di Kean e, dopo una breve alternanza con Beto, l’argentino si è preso il posto da titolare nelle ultime cinque gare. L’incornata contro i bianconeri gli è valsa il quarto gol in Serie A al tredicesimo tiro, con una percentuale di conversione del 30,7% al momento della rete.

Il colpo di testa è la specialità del classe 2001, che nell’ultima stagione a Parma aveva segnato così sei dei suoi nove gol. A Firenze ha dovuto aspettare l’undicesima giornata per colpire per la prima volta di testa, anche per la scarsa propensione al cross degli esterni. Nel frattempo aveva già mostrato altre soluzioni: sinistro da fuori contro il Torino, ancora il mancino in ripartenza a Venezia e destro da centravanti d’area contro il Sassuolo, oltre al gol al Pisa in Coppa Italia. Dopo i 19 gol in Serie A di Kean di due stagioni fa, Firenze spera di aver trovato in Pellegrino un altro centravanti da doppia cifra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.