Mastantuono è uno che non ha paura a bruciare le tappe, per questo non sorprenderebbe una sua piena disponibilità per la trasferta contro il Genoa. L’ex Real infatti giocherà l’ultima gara con l’Argentina nella notte tra martedì e mercoledì e dopo il lungo viaggio di ritorno tornerà ad allenarsi in gruppo soltanto per la rifinitura di venerdì, a 24 ore dalla partita.

Saranno dunque da valutare le condizioni del giocatore e non ci sarebbe niente di strano se Vanoli decidesse di tenerlo in panchina, come arma da giocarsi in corso. Anche perché a Firenze nessuno vuole fermare la sua rincorsa. Lo riporta il Corriere Fiorentino.