Moise Kean ha preso una posizione netta a favore del trasferimento al Como, che ha presentato un’offerta da 40 milioni di euro. L’attaccante è arrivato in ritardo al Viola Park e ha deciso di non allenarsi con la squadra, salvo poi tornare nel pomeriggio per svolgere una seduta individuale. La cessione non è stata ancora definita perché la Fiorentina deve prima scegliere il suo sostituto.

Il club viola non ha fatto sconti, multando Kean per l’allenamento saltato e annunciando ulteriori sanzioni in caso di nuovi rifiuti. La società dovrà però accelerare sul mercato per individuare un nuovo centravanti e sbloccare definitivamente l’operazione con il Como.

La rottura arriva dopo che la Fiorentina aveva manifestato la volontà di puntare ancora su Kean, affidandogli anche la maglia numero 9. Paratici aveva ribadito che il club non aveva bisogno di vendere, ma il giocatore ha scelto il progetto di Cesc Fabregas ed è pronto ad affrontare anche il rischio di restare a Firenze senza prospettive di giocare. L’entourage ha invece smentito che sia stato Kean a chiedere di partire dalla panchina contro la Roma. Lo scrive il Corriere Fiorentino.