Il pesante 4-0 incassato all’Olimpico ha lasciato inevitabili strascichi in casa Fiorentina. Anche il viaggio di ritorno verso Firenze è stato complicato dalle chiusure autostradali sull’A1, prolungando una serata già molto difficile per la squadra viola.

Al Viola Park la giornata successiva è trascorsa analizzando la prestazione contro la Roma e cercando di capire le ragioni di un crollo inatteso. A destare preoccupazione sono stati soprattutto gli esperimenti tattici di Fabio Grosso, che non hanno funzionato, e il rendimento dei giocatori schierati a sorpresa dal primo minuto.

Alle riflessioni sul campo si sono aggiunte le tensioni del mercato, con il rilancio del Como per Kean arrivato all’ora di cena. La sensazione al Viola Park è quella di vivere i giorni più delicati dell’estate: Paratici deve completare rapidamente la rosa e Grosso attende risposte già contro il Frosinone, possibilmente con un assetto offensivo finalmente definito. Lo scrive il Corriere Fiorentino.