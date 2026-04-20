Moise Kean rimane a Firenze. Dalla sfida contro il Verona è la quarta gara di fila che salta a causa del problema alla tibia, con Fabio Paratici che si sta guardando intorno sul fronte mercato. Il Corriere Fiorentino torna a parlare, dopo quanto detto dal fratello, dei tempi di recupero dell'attaccante viola:
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Kean, infortunio cronicizzato. Recupero? Cosa dicono fonti vicine”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Kean, infortunio cronicizzato. Recupero? Cosa dicono fonti vicine”
Il Corriere Fiorentino sui tempi di recupero di Moise Kean
Nella lista dei convocati diramata ieri mancava Moise Kean e sono soprattutto le condizioni della tibia del centravanti a impedire a Vanoli, per la quarta gara consecutiva, di poter fare affidamento su uno dei cannonieri del gruppo. Dalla sostituzione di Verona, alla ripresa dopo la sosta delle nazionali, a oggi Kean non è più potuto scendere in campo per via di un problema che si è ormai cronicizzato e che, a detta di chi gli è vicino, gli imporrebbe soprattutto riposo per almeno un paio di mesi. Uno scenario che a questo punto potrebbe riguardare l’intero finale di stagione, rendendo pure il futuro del centravanti un’incognita che il ds Paratici in primis dovrà risolvere in estate. Insomma mercato a parte al tramonto della sua seconda stagione in viola su Kean si addensano soprattutto i rimpianti di non aver potuto bissare i numeri dell’annata scorsa, quando i suoi gol avevano spinto la Fiorentina di Palladino fino al sesto posto.
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