Per Albert Gudmundsson e Dodò non si registrano sviluppi significativi
VN - Fiorentina, gli spunti dell'estate e il "ritardo" di Mastantuono
Dopo l'arrivo di Franco Mastantuono, la Fiorentina continua a lavorare per completare il reparto offensivo. Fabio Paratici potrebbe tornare a trattare con il Tottenham per Manor Solomon, mentre resta aperta anche la possibilità di un'altra operazione in attacco. Intanto il Bologna si è fatto avanti per Roberto Piccoli e, in caso di cessione a titolo definitivo, i viola potrebbero puntare con decisione su Mateo Pellegrino del Parma.
Anche il centrocampo resta un reparto da rinforzare. Kristian Thorstvedt continua a essere uno degli obiettivi principali, ma non è escluso l'arrivo di un mediano di fisico da schierare davanti alla difesa. Sullo sfondo c'è anche la situazione di Nicolò Fagioli: la Fiorentina non vuole privarsene, ma prenderebbe in considerazione offerte superiori ai 30 milioni di euro.
Nel frattempo è ormai definita la cessione di Nicolas Valentini all'Alavés, mentre per Albert Gudmundsson e Dodò non si registrano sviluppi significativi. Cessione? Probabile, ma mai dire mai. Il mercato viola resta comunque aperto a possibili sorprese, come dimostrato dall'arrivo di Mastantuono, un'operazione che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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