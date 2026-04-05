CorFio: “Fiorentina, ti è mancato tutto. Ma così hai deciso la stagione”

La Fiorentina espugna il Bentegodi con uno 0-1 pesantissimo, nonostante una prestazione povera di gioco e segnata da grande sofferenza. Decimata dalle assenze e con poche soluzioni dalla panchina, la squadra di Vanoli si affida a un assetto adattato e trova in Fagioli l’unico vero punto di riferimento, capace di incidere in una gara complicata.