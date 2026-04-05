La Fiorentina espugna il Bentegodi con uno 0-1 pesantissimo, nonostante una prestazione povera di gioco e segnata da grande sofferenza. Decimata dalle assenze e con poche soluzioni dalla panchina, la squadra di Vanoli si affida a un assetto adattato e trova in Fagioli l’unico vero punto di riferimento, capace di incidere in una gara complicata.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Fiorentina, ti è mancato tutto. Ma così hai deciso la stagione”
Dopo una buona occasione iniziale (traversa di Fagioli), i viola scompaiono dal punto di vista offensivo, mentre il Verona prende il controllo creando numerose opportunità e costringendo De Gea a diversi interventi decisivi. La Fiorentina appare lenta, imprecisa e poco aggressiva,lasciando spazio a un avversario che domina il gioco senza però riuscire a concretizzare.
Nel finale arriva l’episodio che cambia tutto: all’82’ Fagioli segna con il primo tiro in porta della Fiorentina, regalando tre punti insperati ma fondamentali. La gara si chiude tra tensioni ed espulsioni, ma il successo permette ai viola di fare un balzo importante in classifica, avvicinandosi in modo concreto alla salvezza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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