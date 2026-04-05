Il Corriere dello Sport analizza i singoli in casa Fiorentina dopo la brutta vittoria di Verona. Il noto quotidiano non usa mezzi termini per i giocatori viola:
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Kean non pervenuto, Fabbian è come non averlo. Harrison nulla di giusto”
Corriere dello Sport
CorSport: “Kean non pervenuto, Fabbian è come non averlo. Harrison nulla di giusto”
La Fiorentina fallisce nei singoli, nonostante il risultato
Non pervenuto Kean, Ndour controfigura di quello visto anche di recentissimo nella Under 21, Fabbian mezzala è come non averlo, Harrison nemmeno una giusta, Gudmundsson da esterno sinistro a trequartista centrale ma con gli stessi, scarsi risultati per quanta buona volontà ci mettesse, la regìa di Fagioli bella a vedersi e stop (parentesi: Gud e Fagioli mancheranno per squalifica lunedì 13 contro la Lazio al Franchi): e se nella ripresa nulla così poteva cambiare in meglio per la Fiorentina, non cambiava neanche in peggio solo perché il Verona perdeva profondità e incisività, eccezion fatta per due cross pericolosi di Akpa Akpro e Frese a cavallo del quarto d’ora e non sfruttati dagli attaccanti di Sammarco. Il nulla dall’altra parte rimaneva il nulla anche quando Vanoli ci provava con una specie di 3-4-1-2, mettendo Piccoli accanto a Kean e Gudmundsson dietro a loro due, salvo poi tornare sui propri passi con l’inserimento successivo di Fazzini per il centravanti azzurro sedici minuti più tardi. Ma ad un certo momento il Verona si è disunito, ha perso lucidità su un fermo-gioco di Guida per l’infortunio di Fagioli contestando all’arbitro di averlo deciso con il pallone nei pressi dell’area viola, insomma per farla corta, i gialloblù hanno preso scoperti una ripartenza della Fiorentina, Harrison al secondo tentativo ha dato (e non poteva non darglielo) il pallone giusto a Fagioli: palla sul palo e poi in fondo alla rete. Nervosi di qua, festanti di là. Il calcio, la vita.
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