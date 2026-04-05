Repubblica esulta: “Tempo fa la Fiorentina avrebbe perso una partita così”

La Fiorentina conquista a Verona una vittoria “brutta ma fondamentale” , un successo sporco e poco meritato che però pesa enormemente nella corsa salvezza. L’1-0 permette ai viola di salire a 32 punti, superare il Cagliari e allungare sulle zone più pericolose della classifica, segnando un cambio di passo importante nella stagione dopo un periodo complicato.

Nonostante il risultato, la prestazione resta negativa: la squadra di Vanoli appare involuta rispetto alle ultime uscite, con limiti evidenti nel gioco, nell’atteggiamento e nella qualità. Il Verona domina a lungo, creando diverse occasioni fermate da un grande De Gea, mentre la Fiorentina fatica a costruire e a rendersi pericolosa , affidandosi quasi esclusivamente alle iniziative di Fagioli e a sporadici lampi offensivi.

Proprio Fagioli diventa l’uomo decisivo, trovando il gol che vale tre punti pesantissimi e incarnando la luce in una gara tecnicamente povera. Nel finale, tra tensioni ed espulsioni, la Fiorentina difende il vantaggio e porta a casa una vittoria che dà ossigeno e fiducia, permettendo di guardare con più serenità sia alla salvezza sia agli impegni europei. Lo scrive Repubblica Firenze.