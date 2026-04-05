La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Verona-Fiorentina. Per la squadra di Sammarco, sempre più zavorrata in ultima posizione con il Pisa (che giocherà oggi) è buio pesto: il cambio di guida tecnica non ha dato la scossa, portando 4 punti in 8 match.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Ok le assenze, ma Fiorentina troppo remissiva. Kean con la testa a Zenica”
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Gazzetta: “Ok le assenze, ma Fiorentina troppo remissiva. Kean con la testa a Zenica”
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Eppure l'Hellas ha poco da rimproverarsi, ci ha messo l'anima creando problemi soprattutto a sinistra, dove si muovevano Bernede e Belghali. Da quella parte la Viola ha patito di più sull'asse Comuzzo (adattato da terzino destro)-Harrison.
Le tante assenze (Dodo, Mandragora, Fortini, Solomon e Parisi più Brescianini acciaccato in panchina, entrato nel finale) non bastano per spiegare l'atteggiamento troppo remissivo della Fiorentina, partita col solito modulo 4-1-4-1 e con Kean titolare ma con la tibia ancora in disordine e la testa alla disfatta di Zenica: una traversa di Fagioli (il migliore) all'alba dell'incontro e poi nulla più, fino al guizzo a un soffio dal gong.
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