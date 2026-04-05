Gazzetta: “Ok le assenze, ma Fiorentina troppo remissiva. Kean con la testa a Zenica”

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Verona-Fiorentina . Per la squadra di Sammarco, sempre più zavorrata in ultima posizione con il Pisa (che giocherà oggi) è buio pesto: il cambio di guida tecnica non ha dato la scossa, portando 4 punti in 8 match.

Eppure l'Hellas ha poco da rimproverarsi, ci ha messo l'anima creando problemi soprattutto a sinistra, dove si muovevano Bernede e Belghali. Da quella parte la Viola ha patito di più sull'asse Comuzzo (adattato da terzino destro)-Harrison.