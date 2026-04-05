La Fiorentina conquista una vittoria fondamentalema sofferta al Bentegodi, imponendosi 1-0 grazie al gol di Fagioli. Dopo un buon avvio, segnato anche da una traversa dello stesso Fagioli, la squadra viola vive un lungo blackout nel gioco, rischiando più volte di subire gol contro un Verona intraprendente e pericoloso.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Fiorentina brutta e cinica. Blackout inspiegabile, ma va bene così”
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Nazione: “Fiorentina brutta e cinica. Blackout inspiegabile, ma va bene così”
La Nazione su Verona-Fiorentina
Nel primo tempo il Verona crea diverse occasioni nitide, ma trova sulla sua strada un De Gea decisivo con più interventi, mantenendo il risultato in equilibrio. Anche nella ripresa la Fiorentina fatica a reagire, subendo ancora la pressione avversaria e dando l’impressione di essere in difficoltà sia sul piano tecnico che mentale.
Nel finale, però, arriva l’episodio decisivo: Fagioli sfrutta un assist di Harrison e realizza il gol vittoria, pesantissimo in chiave salvezza. Il match si chiude in un clima teso, con proteste, espulsioni e nervi tesi, ma alla fine la Fiorentina porta a casa tre punti preziosi, pur senza brillare nel gioco. Lo scrive la Nazione.
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