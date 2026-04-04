Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha analizzato la sfida contro il Verona in conferenza stampa:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Vanoli (conf): “Punti contano più dell’estetica. Dodò l’ho fermato io, vi spiego”
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Vanoli (conf): “Punti contano più dell’estetica. Dodò l’ho fermato io, vi spiego”
Le parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa
Abbiamo fatto un mese con ottime prestazioni. È stato difficile preparare questa sfida, volevamo recuperare qualche infortunato, invece si è fermato qualcun altro. Con gente come Brescianini che non era al meglio, ma mi ha dato la disponibilità e alcuni Nazionali giù di morale. Complimenti al Verona per l'ottima prestazione.
Il risultato—
A volte in una partita così importante i punti contano più dell'estetica. Però dobbiamo essere consapevoli che questa partita abbia tante spiegazioni. Gli assenti fanno parte di queste spiegazioni, così come le difficoltà nel preparare questa partita. Anche per questo sono contento, perché sono uscite l'anima e lo spirito della squadra. Quante prestazioni abbiamo fatto bene senza portare a casa punti? Come anche con il Verona all'andata. Nonostante queste fatiche ora abbiamo la Conference, speriamo di recuperare qualche giocatore.
Kean—
Si è sempre reso disponibile. Quando c'è un problema, il calcio poi lo prendi sempre in quel punto. Sta gestendo il problema, quando prende una botta il dolore si accentua e fa fatica a correre. Prima della Nazionale era in netta crescita, sappiamo che dobbiamo gestirlo. Spero ci sia in Conference.
Episodi arbitrali—
A volte ci sono episodi a favore, altre contro. Indipendentemente da questo episodio Fagioli ha tirato bene dal limite stavolta, una cosa che cercavamo.
Gli infortunati—
E' stato fatto un comunicato, parlo solo di Dodò sul quale mi sono preso la responsabilità. Voleva esserci ma l'ho fermato perché si era fermato nell'ultimo allenamento prima di una sosta precedente e poi aveva saltato per questo una partita. Gli ho parlato e gli ho detto: il problema è lo stesso, non voglio rifare lo stesso errore, così ti avrò giovedì
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