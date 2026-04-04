Le parole di Paolo Sammarco, allenatore gialloblù, in conferenza stampa nel post-partita di Verona-Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Sammarco recrimina: “Errore di Guida sul gol della Fiorentina. Suslov? Avete visto”
news viola
Sammarco recrimina: “Errore di Guida sul gol della Fiorentina. Suslov? Avete visto”
Le parole di Paolo Sammarco in conferenza stampa post Verona-Fiorentina
Abbiamo fatto un'ottima partita, con tante occasioni, bravo De Gea, meno precisi noi davanti. C'è da segnalare qualche errore dell'arbitro in occasione del gol della Fiorentina. Ha fermato un'azione quando eravamo quasi in area avversaria e in più ha fatto riprendere da 15 metri più indietro, senza lasciare spazio alla giocata. Guida? Ci ha detto che ha sbagliato a fermare il gioco, poi però ha continuato nell'errore perché non ha lasciato giocare Gagliardini. Fagioli? Un trend che c'è in Italia a lasciarsi andare, tanto l'arbitro fischia. Se non c'è un segnale da parte degli arbitri non si cambia.
Cosa porta a casa—
Porto a casa rabbia e rammarico, la squadra ha dimostrato che può giocare, che può trovare buoni palloni per gli attaccanti e gli esterni. Su Belghali: può giocare a destra o sinistra, con Bernede e Frese si è creata una buona connessione. Suslov?Non gli ho parlato. Avete visto l'accaduto.
Orban—
Eravamo carichi anche prima della partita. Abbiamo fatto una partita seria, peccato per le occasioni sprecate. Volevamo cambiare qualcosa, aveva sbagliato qualcosa di troppo, ma il suo atteggiamento alla usa uscita ci sta, è venuto subito a darmi la mano in spogliatoio, ci tiene molto. Oyegoke ha fatto un'altra ottima partita, può migliorare ancora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA