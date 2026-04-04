Il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei viola contro il Verona:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Comuzzo (conf): “Ora la Conference, dobbiamo stare nel carro. Ruolo? Vi dico”
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Comuzzo (conf): “Ora la Conference, dobbiamo stare nel carro. Ruolo? Vi dico”
Le parole del difensore della Fiorentina in conferenza stampa
La vittoria conta tantissimo, sono tre punti fondamentali che ci fanno respirare, ma non devono farci pensare che siamo fuori da questa situazione. Ora c'è la Conference, pensiamo a partita dopo partita.
Il ruolo—
L'avevo già sperimentata, ho sempre dato disponibilità di giocare ovunque serva, oggi l'ho fatto per necessità della squadra. È più stancante che giocare al centro, ma l'importante era vincere questa partita.
Conference—
Ora andiamo a Londra con uno stadio ed una squadra storici, sarà una bella partita, la affronteremo da squadra. Magari con un po' di leggerezza in più dopo questi tre punti. Dobbiamo pensare di restare lì nel carro armato, come diceva il direttore, fino alla fine.
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