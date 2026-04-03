Paolo Sammarco, allenatore dell'Hellas Verona ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:
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Fiorentina, senti Sammarco: “Domani vogliamo vincere, non arriveremo ultimi!”
“La squadra si è allenata bene durante la pausa. Alcuni giocatori rientrati dalle Nazionali, inizialmente, erano un po’ giù di morale per i risultati ottenuti, soprattutto Nelsson e Suslov per motivi evidenti, ma poi hanno lavorato con grande intensità. Recuperiamo Bradaric, mentre per il resto la rosa è la stessa di due settimane fa.”
Che significato ha questa partita?—
“Dobbiamo provare a vincere, per noi stessi, per i tifosi e per la società. Vogliamo dare il massimo e offrire una prestazione di livello, poi vedremo come andrà. In questo momento siamo concentrati solo sulla gara di domani.”
Come si spiega il rendimento deludente in casa?—
“Non è facile dare una spiegazione. Dobbiamo entrare in campo dando tutto e cercare di alimentare l’entusiasmo, come accaduto ad esempio contro il Genoa. Siamo consapevoli che i pochi punti ottenuti in casa rappresentano un problema. Non si tratta di giocare senza pressione, ma di saperla gestire e metterla da parte per riuscire a fare qualcosa di importante, con spirito di lotta e cercando quel qualcosa in più per conquistare punti anche davanti ai nostri tifosi.”
Può essere un obiettivo evitare l’ultimo posto?—
Di certo non vogliamo finire ultimi, ma il nostro intento è soprattutto avvicinarci il più possibile a chi ci precede. Non possiamo pensare troppo avanti: dobbiamo concentrarci partita dopo partita
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