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Ranieri (conf): “Mettiamoci l’elmetto da qui alla fine. Sosta a pennello”

Ranieri (conf): “Mettiamoci l’elmetto da qui alla fine. Sosta a pennello” - immagine 1
Luca Ranieri, calciatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio casalingo con l'Inter
Tommaso Ormini

Luca Ranieri, calciatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio casalingo con l'Inter. Ecco le sue parole sulla sfida:

Stasera abbiamo fatto davvero una partita incredibile, contro al squadra più forte del campionato. Oggi il Franchi è stato l'uomo in più per noi. La sosta arriva a pennello, abbiamo giocato molto e dobbiamo recuperare le forze. La stagione è partita male e continuata male, dobbiamo metterci l'elmetto fino alla fine. Abbiamo fatto tantissime riunioni, quasi più che allenamenti. Fare peggio del nostro inizio era difficile, ma piano piano ci stiamo riscattando. Fisicamente ora stiamo bene, non voglio dar colpa a nessuno. Abbiamo lavorato molto sull'aspetto fisico e mentale con il mister, che ci aiutano sempre. In campo si vedono i risultati, tranne il passo falso a Udine. Con il Como c'è stato il nostro click. Purtroppo penso al mio errore all'inizio, è un peccato e me lo son fatto sfuggire. C'è da dire che Barella ha messo una grande palla in mezzo, ma sono contento della reazione generale

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