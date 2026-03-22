Durante la conferenza stampa post Fiorentina-Inter 1-1, l'allenatore viola Paolo Vanoli non si è trattenuto ad una domanda sul mancato doppio centravanti nel finale:
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Vanoli perde le staffe sui cambi: “Basta! Fatemi andare via sereno, arrivateci”
Il tecnico non ci vede dopo una domanda in conferenza stampa
Non rispondo. I cambi... Ora basta. Fammi godere e fai godere questi ragazzi. E cambi uno e cambi l'altro... Me le tirate fuori, neanche una soddisfazione di andare via sereno. Il quinto marcatore su Acerbi era Parisi: non ne avevo... Arrivateci, ogni tanto. Se mi chiedi di calcio sto qua un'ora, dei cambi basta. Volevo provare a vincere la partita mettendo le due punte, ma va capita la situazione. Se prendo gol con Parisi che marca Acerbi mi dicono, sei uno stupido. Non c'era Mandragora, potevo mettermi 4-2-3-1, potevo farlo. Ma parliamo della prestazione. L'Inter in classifica com'è?.
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