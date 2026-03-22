Alexander Kolarov, tecnico dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Kolarov (conf): “Buon approccio e basta. Complimenti alla Fiorentina”
news viola
Kolarov (conf): “Buon approccio e basta. Complimenti alla Fiorentina”
Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida con la Fiorentina
La squadra ha iniziato bene, c'è mancata la parte centrale. Merito alla Fiorentina della partita che ha fatto, risultato giusto. Giocare qui non è mai facile. Non stiamo attraversando un buon momento, i tifosi sono abituati molto bene con noi. Ci sta di avere un momento di calo, tutte le squadre lo hanno avuto. Potevamo sfruttare il nostro inizio per chiudere la partita, siamo stati poco lucidi. Cercheremo di migliorare
© RIPRODUZIONE RISERVATA