Francesco Pio Esposito, calciatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
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Pio Esposito (conf): “Dispiace non aver vinto, ma pareggio risultato giusto”
Francesco Pio Esposito, calciatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con la Fiorentina
Siamo partiti con l'approccio giusto, trovando subito il gol. La Fiorentina poi ha avuto il merito di prendere campo trovando il pareggio. Sono dispiaciuto per questo pareggio, per noi era importante vincere per non perdere punti sulle altre. Comunque è tutto ancora nelle nostre mani
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