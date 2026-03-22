Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida con l'Inter. Ecco le sue parole:
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Vanoli (conf): “Un applauso a tutti, ma no illusioni. Dobbiamo tirare di più”
Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida con l'Inter
Faccio i complimenti ai miei ragazzi. L'inizio è stato difficile, contro una squadra che si gioca lo scudetto. Siamo stati bravi a rimanere concentrati nella difficoltà, e piano piano riprendere il nostro piano gara. Sappiamo che possiamo riprendere la connessione con la partita, anche se non va bene prendere gol dopo pochi secondi. Ho visto una grande prestazione in campo, quinta partita in quattordici giorni. Faccio i complimenti anche a tutto il mio staff. Purtroppo quest'annata non entrano tanti palloni, ne dobbiamo tirare di più. È normale che quando cambi allenatore ci sia la bacchetta magica, ma per creare mentalità ci vuole del tempo. Abbiamo messo sempre un mattoncino in più anche quando abbiamo preso gli schiaffi. Non ci dobbiamo illudere, al ritorno dalla sosta abbiamo il Verona, che oggi ha fatto sudare l'Atalanta. In queste otto partite tutto può succedere. Mi è dispiaciuto che Kean non abbia segnato, contento di Fagioli anche se deve migliorare il tiro in porta. Volevo provare a vincere la partita giocando con le due punte, ma alla fine dovevo pensare al punto. Cambi? Basta, non voglio più parlarne! Ndour? Stanno crescendo veramente tutti, da quando sono qua ha sempre dato. Mi aspetto più tiri da fuori da tutto il centrocampo.
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