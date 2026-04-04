Rosso Gudmundsson, Marelli: “Rischia una squalifica di due giornate, ecco perché”

Le parole di Luca Marelli su quanto accaduto all'85' di H.Verona-Fiorentina tra Suslov e Gudmundsson

Matteo Torniai Redattore 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 23:27)

L’episodio più discusso di Verona-Fiorentina arriva nel finale, con il doppio rosso a Albert Gudmundsson e Tomas Suslov dopo uno scontro a palla lontana. A fare chiarezza è l’ex arbitro Luca Marelli, intervenuto a DAZN, che ha analizzato la decisione del direttore di gara.

“Per quanto riguarda l’espulsione, considerando quanto è andato avanti lo scontro tra i due giocatori, dal mio punto di vista è più che corretta la doppia espulsione per comportamenti scorretti reciproci”, ha spiegato Marelli.

Secondo l’ex fischietto, non ci sono particolari margini di discussione sull’episodio: “Lo scontro è durato diversi secondi, nonostante il richiamo dell’arbitro che aveva già interrotto il gioco. In questi casi il provvedimento disciplinare è inevitabile”.

Resta però aperta la questione legata alle squalifiche, che dipenderanno dal referto arbitrale: “Sarà interessante vedere cosa verrà scritto. Se verranno considerate due condotte violente, i giocatori rischiano due giornate di stop. Se invece si tratterà di condotta gravemente sleale o scorretta reciproca, probabilmente si fermeranno a una sola giornata”.