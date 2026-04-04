David De Gea, capitano e portiere della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo i miracoli contro il Verona valsi tre punti col gol di Fagioli:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv De Gea: “Le parate sono per mio papà che passa un momento difficile in ospedale”
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De Gea: “Le parate sono per mio papà che passa un momento difficile in ospedale”
Che bella la dedica del portierone spagnolo
Tutte le mie parate sono per mio papà che sta passando un periodo difficile in ospedale. Ti voglio bene, papà! Abbiamo fatto una grande partita e conquistato tre punti importanti. Oggi la testa era al campionato, i tre punti di oggi sono importantissimi, poi giocheremo contro una squadra forte in coppa. Il campo del Crystal Palace è piccolo, partita dura ma ci arriviamo con la fiducia di fare il meglio possibile e portare a casa un buon risultato.
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