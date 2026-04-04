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De Gea: “Le parate sono per mio papà che passa un momento difficile in ospedale”

De Gea: “Le parate sono per mio papà che passa un momento difficile in ospedale” - immagine 1
Che bella la dedica del portierone spagnolo
Federico Targetti
Federico Targetti Caporedattore 

David De Gea, capitano e portiere della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo i miracoli contro il Verona valsi tre punti col gol di Fagioli:

Tutte le mie parate sono per mio papà che sta passando un periodo difficile in ospedale. Ti voglio bene, papà! Abbiamo fatto una grande partita e conquistato tre punti importanti. Oggi la testa era al campionato, i tre punti di oggi sono importantissimi, poi giocheremo contro una squadra forte in coppa. Il campo del Crystal Palace è piccolo, partita dura ma ci arriviamo con la fiducia di fare il meglio possibile e portare a casa un buon risultato.

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