Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Verona-Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ranieri: “Partita difficile, complimenti a de Gea. Ora pensiamo al Crystal Palace”
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Ranieri: “Partita difficile, complimenti a de Gea. Ora pensiamo al Crystal Palace”
Le parole di Luca Ranieri al termine della sfida contro il Verona
Partita difficilissima, negli ultimi due anni su questo campo avevamo sempre perso. Complimenti a loro, il calcio è così, complimenti anche a De Gea. Ora prepariamo il Crystal Palace. Giochiamo a calcio, vanno bene contatti e prese in giro, ogni tanto ci sta.
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