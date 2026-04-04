Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Ranieri: “Partita difficile, complimenti a de Gea. Ora pensiamo al Crystal Palace”

news viola

Ranieri: “Partita difficile, complimenti a de Gea. Ora pensiamo al Crystal Palace”

Ranieri
Le parole di Luca Ranieri al termine della sfida contro il Verona
Redazione VN

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Verona-Fiorentina:

Partita difficilissima, negli ultimi due anni su questo campo avevamo sempre perso. Complimenti a loro, il calcio è così, complimenti anche a De Gea. Ora prepariamo il Crystal Palace. Giochiamo a calcio, vanno bene contatti e prese in giro, ogni tanto ci sta.

Leggi anche
Comuzzo: “E’ andata bene, ho finito stremato. Giovani? Bisogna migliorare”
Vanoli: “Kean più deluso che acciaccato, ma reagisca. Prendiamoci i tre punti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA