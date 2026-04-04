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VIOLA NEWS partite interviste post partita Comuzzo: “E’ andata bene, ho finito stremato. Giovani? Bisogna migliorare”

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Comuzzo: “E’ andata bene, ho finito stremato. Giovani? Bisogna migliorare”

Comuzzo: “E’ andata bene, ho finito stremato. Giovani? Bisogna migliorare” - immagine 1
Il difensore ha giocato da terzino in emergenza numerica
Federico Targetti
Federico Targetti Caporedattore 

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul campo del Verona:

Alla fine è andata bene, possiamo essere contenti. Sono arrivato stremato, ma è servito perché alla fine siamo riusciti a vincere. Non è facile emergere, ma se trovi chi crede nei giovani puoi crescere. La Fiorentina è così, solo tramite il lavoro quotidiano si può fare un passo in avanti. Sono convinto che le possibilità ci siano. Fin da piccolo mi dicono che ho la testa sulle spalle, il mio è un mix di fortuna e impegno, ma certo bisogna migliorare nel sistema che porta alla crescita e alla scoperta dei giovani.

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