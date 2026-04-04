Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per commentare la sfida salvezza tra Verona e Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bucchioni: “Giovedì con un atteggiamento diverso. Cosa penso di Paratici e Vanoli”
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Bucchioni: “Giovedì con un atteggiamento diverso. Cosa penso di Paratici e Vanoli”
Enzo Bucchioni a Radio Bruno su Verona-Fiorentina
Fa parte del gioco, a volte le cose girano male e altre no. L'obiettivo è salvarsi, questi punti sono fondamentali. E' la cosa che conta della partita di oggi, meglio non andare oltre: non torna nulla nella squadra. Sei andato in difficoltà contro il Verona, l'atteggiamento era di sufficienza.
Conference League—
E' una squadra che ha la testa ad una dimensione diversa. I giocatori pensano di competere con l'Inter o il Crystal Palace. Se giovedì giochi come oggi perdi 5-0. Ma cambierà l'atteggiamento della Fiorentina.
Vanoli—
Mi fa sorridere chi lo vuole confermare, in base a cosa? La Fiorentina dovrebbe andare in Champions League, bastava un allenatore normale per lasciarsi alle spalle il passato. Al di là dei ringraziamenti, non ha gioco. Se vuoi vivacchiare al decimo posto teniamo Vanoli. Ognuno ha il suo livello. La Fiorentina non si è mossa da squadra.
Paratici—
Harrison imbarazzante, anche Fabbian. Io mi aspetto un passo diverso anche da Paratici. I giocatori arrivati dovevano dare una mano per salvarti. Non Solomon che purtroppo si è fatto male.
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