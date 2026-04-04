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Brovarone: “Gudmundsson concretizza poco. Ma oggi niente esami tecnici”

Brovarone: “Gudmundsson concretizza poco. Ma oggi niente esami tecnici” - immagine 1
Le parole di Bernardo Brovarone nel post partita di Verona-Fiorentina
Marta Bucalossi Redattrice 

Bernardo Brovarone, ai microfoni di Radio Bruno, ha commentato la partita tra Verona e Fiorentina, terminata con una grande vittoria per i violi:

Prendere e fuggire, contano meno le prestazioni e più la finalizzazione in campo. E' una squadra incredibile: senza Dodò non hai mezza idea di palleggio, l'unica soluzione è andare sugli esterni. Siamo fortunati, ma tre punti fanno la differenza. Non è finita, con la Lazio ci mancano Fagioli e Gudmundsson. L'islandese ha ballato tanto e concretizzato zero. E' un giocatore che va troppo lento, anche mentalmente. Si piace tantissimo, ma non combina nulla. Fagioli è stato tanto massacrato, oggi si nota la differenza. Ha un talento mostruoso.

Vanoli

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In alcune situazioni deve intervenire rapidamente, cercando di stravolgere. Hanno giocato fino alla fine ugualmente. Puoi cambiare moduli, giocatori. Lui porta i numeri. In una situazione passiva oggi non si può fare esami tecnici. Usciamo dalla tempesta e poi ricostruiamo, cercando di capire che succederà a livello di società. Non si può viaggiare senza presidente.

Crystal Palace

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Giovedì è la partita che è nella testa dei giocatori. Li attrae profondamente. Giocherà sicuramente una partita migliore di Verona.

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