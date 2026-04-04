Bernardo Brovarone, ai microfoni di Radio Bruno, ha commentato la partita tra Verona e Fiorentina, terminata con una grande vittoria per i violi:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “Gudmundsson concretizza poco. Ma oggi niente esami tecnici”
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Brovarone: “Gudmundsson concretizza poco. Ma oggi niente esami tecnici”
Le parole di Bernardo Brovarone nel post partita di Verona-Fiorentina
Prendere e fuggire, contano meno le prestazioni e più la finalizzazione in campo. E' una squadra incredibile: senza Dodò non hai mezza idea di palleggio, l'unica soluzione è andare sugli esterni. Siamo fortunati, ma tre punti fanno la differenza. Non è finita, con la Lazio ci mancano Fagioli e Gudmundsson. L'islandese ha ballato tanto e concretizzato zero. E' un giocatore che va troppo lento, anche mentalmente. Si piace tantissimo, ma non combina nulla. Fagioli è stato tanto massacrato, oggi si nota la differenza. Ha un talento mostruoso.
Vanoli—
In alcune situazioni deve intervenire rapidamente, cercando di stravolgere. Hanno giocato fino alla fine ugualmente. Puoi cambiare moduli, giocatori. Lui porta i numeri. In una situazione passiva oggi non si può fare esami tecnici. Usciamo dalla tempesta e poi ricostruiamo, cercando di capire che succederà a livello di società. Non si può viaggiare senza presidente.
Crystal Palace—
Giovedì è la partita che è nella testa dei giocatori. Li attrae profondamente. Giocherà sicuramente una partita migliore di Verona.
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